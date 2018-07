To Instayacht, όπως το περιγράφει ο ιδρυτής και CEO του κ. Κουτσολιούτσος στο Reporter , «είναι ένα mobile application το οποίο επιτρέπει στους ταξιδιώτες να περιγράφουν τις ανάγκες τους -cruises ή transfers- και να έρχονται σε άμεση επαφή με όλο τον συνεργαζόμενο στόλο. Στην συνέχεια οι ιδιοκτήτες σκαφών απαντούν στα αιτήματα με προσφορές. Η καινοτομία είναι ότι η υπηρεσία είναι live και έχει την λογική blind auction, ενώ ταυτόχρονα ο κάθε ταξιδιώτης μπορεί να βρει και σκάφη στην περιοχή του. Επίσης μπορεί να μοιραστεί μέσα από το app την διαδρομή και με άλλους ταξιδιώτες αν το επιθυμεί».

