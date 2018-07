Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η DF Nigeria Ltd ιδρύθηκε το 2011 ως joint venture της Εταιρείας με την A.G. Leventis (Nigeria)Ltd. Μετά τη συναλλαγή ο όμιλος της Εταιρείας θα συμμετέχει με 75% στην DF Nigeria Ltd και θα την ελέγχει και ενοποιεί.

H Druckfarben ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι η θυγατρική της «DFP Druckfarben EOOD» με έδρα στη Βουλγαρία απέκτησε το 25% της DF Nigeria Ltd από την A.G. Leventis (Nigeria)Ltd έναντι τιμήματος 190.000 ευρώ. Επιπλέον, σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

