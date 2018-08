Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με δεδομένη την σύνθετη δομή του Ομίλου και των αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των ελέγχων (ΕΥ και A&M) που βρίσκονται σε εξέλιξη, ζήτησε από τον κύριο Γρατσώνη όπως παραμείνει στη διάθεσή της στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας και αυτός αποδέχθηκε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Folli Follie.

