Ο Γρηγόρης Ταπεινός είναι ο νέος πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, ο οποίος με ιδιαίτερη τιμή παραλαμβάνει την προεδρία από τον Πέτρο Δούκα. Σε δηλώσεις του για την ανάληψη της προεδρίας τόνισε: «Μετά από 56 χρόνια παρουσίας και γόνιμης δραστηριότητας της ΕΕΔΕ στην ελληνική επιχειρηματική ζωή, αποτελεί ιδιαίτερο προνόμιο και τιμή η διαχείριση της ΕΕΔΕ από την θέση του Προέδρου. Θεωρώ καθήκον μου να συνεχίσω το έργο των προκατόχων μου με την ίδια προσήλωση και δέσμευση, έργο που οδήγησε την Εταιρία να συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου, να έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 500.000 στελέχη, να έχει προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 17.500 εκπαιδευτικά προγράμματα και να έχει περισσότερους από 4.200 αποφοίτους από τα Μεταπτυχιακά της προγράμματα. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η κοινωνία και η διοίκηση θα κληθούν να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους και η επιχειρηματικότητα θα αποτελέσει την βάση της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται στην πατρίδα μας και το εξωτερικό. Εμείς, στην διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων θα είμαστε στη πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας».

Ο κ. Δούκας αποχωρώντας από τη θέση του προέδρου παραμένει ενεργό μέλος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, ως πρεσβευτής διεθνών σχέσεων και επιχειρηματικών επαφών για την Εταιρία. Όπως δήλωσε ο ίδιος: «η διαχείριση της ΕΕΔΕ από τη θέση του Προέδρου θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν που θα είχα διαθέσιμο, εξαιτίας πρόσφατων αυξημένων επαγγελματικών μου υποχρεώσεων. Είμαι πεπεισμένος πως το αντικείμενο της ΕΕΔΕ είναι ευρύτατο, με τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και την τάξη των managers»

Ο Γρηγόρης Ταπεινός έχει συμπληρώσει 38 χρόνια σε θέσεις διοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τα οποία, τα 15 ως Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής στις εταιρίες JohnsonDiversey ΕΛΛΑΣ Α.Ε., S.C. JOHNSON PROFESSIONAL ΕΠΕ, HQF Α.Ε., ΚΑΝΑΚΙ (HQF) Α.Ε. REMY HELLAS Α.Ε., S.C. JOHNSON & SON (HELLAS) Α.Ε., Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε., CHANDRIS INC. – FANTASY CRUISES, New York και MOORE, STEPHENS & CO Chartered Accountants. Με την ίδρυση της KEY Consultants, το 2005, ανέλαβε την οργάνωση νεοσύστατων ή υφισταμένων εταιρειών, παρέχοντας υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης της αλλαγής, προγραμματισμού και διαχείρισης έργων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, συστημάτων υποκίνησης εργαζομένων, σύνταξης και υποβολής προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Φορολογίας ΜΚΟ και Διεθνών Δραστηριοτήτων, ανάπτυξης στρατηγικών πλάνων, προϋπολογισμών, συστημάτων reporting και εφαρμογών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Δραστηριοποιήθηκε παράλληλα στον χώρο της εκπαίδευσης, ως ωρομίσθιος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την ΕΕΔΕ. Ως πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων - μητρώο Β’ ΕΟΠΠΕΠ, Ενιαίο Μητρώο ΕΚΔΔΑ και ΛΑΕΚ - είναι εισηγητής σε σημαντικό αριθμό ανοικτών και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. Είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης ΟΕΕ, κατέχει Δίπλωμα IFRS, ΑΙΑ-Association of International Accountants, UK, είναι κάτοχος MBA από το Hofstra University της Νέας Υόρκης, στη Λογιστική και σε Εμπορικές Εφαρμογές Η/Υ. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ) και μέλος επιτροπών του ΥΠΟΙΚ που συνέταξαν τους Ν. 4308/15 και Ν.4172, 4174/13. Είναι επίσης μέλος του Taxation Committee του Am Cham, του ΕΙΟΔ-ΕΕΔΕ και Μελετητής της ΓΓΔΕ (κατηγορίες 3 και 5) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Αναλυτικά το ΔΣ της Εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Γρηγόρης Ταπεινός , Α΄ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Χαρπαντίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος: Ελένη (Νέλλη) Κάτσου, Γ΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Βιδάκης, Γενικός Γραμματέας: Ευστάθιος Λοΐζος, Ταμίας: Παναγιώτης Στάπας .

Μέλη: Απόστολος Αιγυπτιάδης, Πρόεδρος Δ.Ε. Τμήματος Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής (ΕΙΔΙΠ), Νίκος Βασιλείου, Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Ηγεσίας (ΤΗΓΕ), Πέτρος Δούκας, Σταύρος Δρακουλαράκος, Αλεξάνδρα Ελευθερίου, Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), Νικόλας Κανελλόπουλος, Μαρίνα Καραστεργίου, Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), Άρτεμις - Παλλάς Λιόντα, Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), Βασίλης Λώλας, Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ), Αγγελίνα Μιχαηλίδου – Βασιλακοπούλου, Γιώργος Νασούλης, Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), Χαράλαμπος Ντόλκας, Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), Αριστοτέλης Παντελιάδης, Ιωάννης Παπαχρήστου, Αναστάσιος Ροδόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Αθανάσιος Ρούλιας, Σύμβουλος Διοίκησης, Σωτήρης Σεϊμανίδης και Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, ex officio.