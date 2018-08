Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις Θυγατρικές του εταιρείες DON & LOW LTD που εδρεύει στην Σκωτία και την Synthetic Holdings Limited με έδρα την Β. Ιρλανδία Στην παρούσα φάση η διοίκηση εκτιμά ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα είχε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, η οριστική αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας(Brexit) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση αξιολογεί σε διαρκή βάση τα δεδομένα προκειμένου να εξασφαλίζει τα μέτρα και τις ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητά του Ομίλου.

To Brexit και οι θυγατρικές σε Σκωτία και Β.Ιρλανδία

