Αξίζει να σημειωθεί ότι η Notos Com ανήκει στους μεγάλους της εγχώριας αγοράς με μεγάλη ιστορία καθώς πρόκειται για τη μετεξέλιξη των καταστημάτων «Αφοί Λαμπρόπουλοι». Ωστόσο η κρίση ήταν καταλυτική για την πορεία της. Είναι ενδεικτικό ότι οι πωλήσεις έπεσαν από τα 194,5 εκατ. ευρώ το 2011 στα 114 ,7 εκατ. ευρώ το 2016.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο το 50% της εταιρείας θα ανήκει στην Pillarstone ενώ το υπόλοιπο θα ελέγχεται από τις τέσσερις τράπεζες. Παραμένει σύμφωνα πληροφορίες ο κ Μιχάλης Παπαέλληνας, ως διευθύνων σύμβουλος της Notos Com Holdings, για μεταβατικό διάστημα 12μηνών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών.

Με 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη φάση ενισχύει τα σχήμα των πιστωτών (Pillarstone, συστημικές τράπεζες) την εταιρία Notos Com σε μια προσπάθεια να μπει και πάλι η εταιρία σε βιώσιμη πορεία. Επιπλέον η συνολική χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει και τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται διαγραφή χρεών έως και 70%. (Το ύψος τους ανέρχεται στα 230 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 41 εκατ. ευρώ αφορούν προμηθευτές).

