Πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Folli Follie.

H εταιρεία θυμίζει ότι έχει ορίσει την Rothschild ως κύριο χρηματοοικονομικό της σύμβουλο, έχει αναθέσει στην Ernst & Young τη διενέργεια ειδικού ελέγχου ορισμένων στοιχείων της χρήση 2017 και στην Alvarez & Marsal (A&M) την διενέργεια δικανικής αξιολόγησης (forensic review) των ασιατικών θυγατρικών. Η A&M προβλέπεται να ολοκληρώσει το έργο της προς το τέλος Αυγούστου και η ΕΥ το δικό της έργο κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου μετά την λήψη της αξιολόγησης της A&M.

Παράλληλα γνωστοποιεί ότι ανέθεσε πρόσφατα στην Deloitte Business Solutions S.A. (Deloitte) να συνδράμει στην εκπόνηση προβλέψεων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, να παράσχει υποστήριξη στην επικαιροποίηση του πλέον πρόσφατου επιχειρηματικού σχεδίου και να καταρτίσει μοντέλο ανάλυσης χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων (entity priority analysis) προς χρήση στις μελλοντικές συζητήσεις αναδιάρθρωσης με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές και άλλους ενδιαφερομένους.

Κατά την 13η Αυγούστου 2018, οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των εταιριών του Ομίλου στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική ήταν ως εξής:

• Schuldscheindarlehen: EUR 51 εκατομμύρια (για ποσά EUR 31 εκατομμύρια και EUR 20 εκατομμύρια)

• Μετατρέψιμα ομόλογα: EUR 249,5 εκατομμύρια

• Ομόλογα CHF: CHF 150 εκατομμύρια

• Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις: EUR 18 εκατομμύρια

• Λοιπός τραπεζικός δανεισμός: EUR 47 εκατομμύρια και GBP 10 εκατομμύρια (εξαιρώντας, για τους σκοπούς αυτούς, CHF 19 εκατομμύρια για υποχρεώσεις που είναι πλήρως εξασφαλισμένες κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις 2016 και 2017).