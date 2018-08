5. Ο δανεισμός της εταιρείας είναι αποκλειστικά σε τοπικό νόμισμα και αφορά χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης που δεν ξεπερνά τα TRY 10 εκ.(€ 1,5 εκ. περίπου).

2. Το EBITDA του 2017 ήταν αρνητικό TRY 2,9 εκ. (€ 0,64 εκ. περίπου) σε σύνολο EBITDA € 41,8 εκ. σε ενοποιημένο επίπεδο Ομίλου.

1. Οι πωλήσεις το 2017 ανήλθαν σε TRY 73,7 εκ. (€ 17,8 εκ περίπου) ή 4,1% στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου.

"Ο Όμιλος μας δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής αθλητικών ειδών της Τουρκίας μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας INTERSPORT ATLETIK MAĞ. VE DIŞ TİC.A.Ş., με 24 καταστήματα INTERSPORT και 2 καταστήματα THE ATHLETE’S FOOT.

More in this category: