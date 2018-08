Το δεύτερο Γεγονός Παραβίασης αφορά τον Όρο 10(f) (Events of Default) των μετατρέψιμων ομολόγων ως αποτέλεσμα της προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε για την Εταιρία μας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 20ή Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήματος της Εταιρίας μας για την λήψη προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει. Ενώ ούτε η υποβολή της αίτησης ούτε η έκδοση της προσωρινής διαταγής εμποδίζει αφ’ εαυτής την Εταιρία μας ως εγγυήτρια των ομολόγων να εξοφλεί υποχρεώσεις της όταν καθίστανται πληρωτέες, ούτε επιφέρει δικαστικό τερματισμό υφισταμένων συμβάσεων, εν τούτοις η ισχύς της προσωρινής διαταγής εμποδίζει εξασφαλισμένους πιστωτές από την εκτέλεση των περισσοτέρων τύπων εμπραγμάτων εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας μας και, επίσης, εμποδίζει την επιβολή μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης από πιστωτές της Eταιρίας μας. To γεγονός ότι οι πιστωτές δεν μπορούν να λάβουν τα εν λόγω μέτρα για να εξαναγκάσουν την πληρωμή των απαιτήσεών τους δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί moratorium που επηρεάζει όλες τις οφειλές της Εταιρίας μας και εγγυήτριας των εν λόγω ομολόγων.

Το πρώτο Γεγονός Παραβίασης αφορά τον Όρο 10(c) (Events of Default) των μετατρέψιμων ομολόγων και επήλθε ως αποτέλεσμα του ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή άλλη χρηματοοικονομική οφειλή ποσού €20 εκατ. της Εταιρίας μας (που είναι εγγυήτρια των ομολόγων €249,5 εκατ.), ως συνέπεια παραβίασης υπό την εν λόγω άλλη χρηματοοικονομική οφειλή. Η εν λόγω άλλη χρηματοοικονομική οφειλή είναι το Schuldschein ποσού €20 εκατ. που έχει εγγυηθεί η Εταιρία μας και ήδη αναφέρεται στην από 14.8.2018 ανακοίνωση της Εταιρίας μας. Για την πληρότητα, η παραβίαση υπό το Schuldschein (€20 εκατ.) δεν ήταν παραβίαση υποχρέωσης πληρωμής, και πρόσθετη πληροφόρηση παρέχεται κατωτέρω.

