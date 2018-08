Η συμφωνία των 7,15 δισ. δολαρίων δίνει στη Nestle δικαιώματα για την πώληση των προϊόντων Starbucks όπως το Seattle Best Coffee και το Teavana TM/MC εκτός των καταστημάτων καφέ της αμερικανικής εταιρείας.

More in this category: