Ο συγγραφέας και senior lecturer του MIT Sloan School of Management, David Robertson θα αναπτύξει στο συνέδριο τις «αιρετικές» ιδέες του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και θα παρουσιάσει τη θεωρία του για τον «τρίτο δρόμο προς την καινοτομία», ο οποίος ήδη εφαρμόζεται από επιχειρήσεις όπως είναι οι Gatorade, Wegman’s, Novo Nordisk, Lego, Victoria’s Secret –μεταξύ άλλων. Ο «πατέρας» του Industry 4.0 και συνεργάτης του γερμανικού Υπουργείου Παιδείας και Ερευνών σε θέματα καινοτομίας Henrik Von Scheel θα αναλύσει τη διαφορά ανάμεσα στο μετασχηματισμό και την καινοτομία και θα αναδείξει την επίδραση του Δεύτερου Κύματος της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA και APJ Global CIP και Privacy Advisor Government Affairs της Symantec, ο οποίος γνωμοδοτεί σε εθνικές κυβερνήσεις, δημόσιες αρχές και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων θα αναδείξει την επίδραση του κανονιστικού πλαισίου στη δημιουργίας ψηφιακής καινοτομίας. Το πρόγραμμα του συνεδρίου εμπλουτίζεται συνεχώς, με διεθνείς και Έλληνες ομιλητές.

Με τη διοργάνωση του συνεδρίου Leaders of Digital Economy, η KPMG αναδεικνύει την ουσία και τις αληθινές προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσα από τις παρουσιάσεις διακεκριμένων στοχαστών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της διεθνούς αγοράς. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου, στο Grand Hyatt Athens.

