Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Διεθνών Βραβείων Hans Christian Andersen Awards. Νικητές του HCAA 2018 ήταν για τη συγγραφή η Eiko Kadono από την Ιαπωνία και, για την εικονογράφηση, ο Igor Oleynikov από τη Ρωσία. Την απονομή έκανε η Πρόεδρος της επιτροπής HCAA 2018 Patricia Aldana ενώ χαιρετισμό απηύθυνε, εκ μέρους του χορηγού του βραβείου Nami Island Inc. η Αντιπρόεδρος του Nami Island κ. Lee Kye Young.

