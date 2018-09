To πρόγραμμα «Μεγαλώνοντας με PLAYMOBIL» έρχεται να ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα τους, αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους μέσα από αυτό που η PLAYMOBIL υπηρετεί εδώ και δεκαετίες. Το παιχνίδι!

