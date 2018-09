Συνοπτικά, η νέα ΤOΤΕΕ περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: 1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.1.1. Θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνακας (Thermally toughened glass) (ΕΛΟΤ EN 12150-1:2016) 3.1.2. Ενισχυμένος θερμικά υαλοπίνακας (Heat strengthened glass) (ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1:2012) 3.1.3. Yυαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων (Laminated Glass) (ΕΛΟΤ ΕΝ 12543-1:2011) 4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 305/2011 4.1. Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (DECLARATION OF PERFORMANCE – DoP) 4.2. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 4.2.1. Συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης 4.2.2. Οργανισμοί που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης 4.3. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 4.3.1. Περιεχόμενο δήλωσης επιδόσεων 4.3.2. Παροχή της δήλωσης επιδόσεων 4.3.3. Γενικές αρχές και χρήση της σήμανσης CE 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ) 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 7.1. Υποχρεώσεις κατασκευαστών 7.2. Εξουδιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 7.3. Εισαγωγείς 7.4. Διανομείς 7.5. Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς 7.6. Αναγκαία προσόντα των εμπλεκόμενων επαγγελματιών

