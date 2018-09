Την εικόνα της οικονομίας και τις ευκαιρίες που αναδύονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις στη Νιγηρία παρουσίασε ο κ. Μιχάλης Οικονομάκης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της AG Leventis Group. Ο κ. Οικονομάκης, έδωσε έμφαση στη διάρθρωση και στα μεγέθη της αγοράς. Επίσης, παρουσίασε το επιχειρηματικό περιβάλλον και παρέθεσε στοιχεία που διευκολύνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στην Νιγηρία, όπως είναι οι διαδικασίες ίδρυσης εταιριών, η προστασία ιδιοκτησίας και εμπορικών δικαιωμάτων, τα χρηματοδοτικά κίνητρα, το φορολογικό πλαίσιο, αλλά και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη στρατηγική διείσδυση, μέσω συμφωνιών με τοπικούς συνεταίρους. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Νιγηρία τάση αστικοποίησης του πληθυσμού, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού της μεσαίας τάξης, με αντίστοιχη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης. Κλείνοντας την εκδήλωση, οι κκ. Οικονομάκης (A.G. Leventis Nigeria Plc) , Πασχαλίδης (Grantex) και Samaan (Star Trading Company Ltd.), μοιράστηκαν με το ακροατήριο την εμπειρία τους από την επιτυχή τους παρουσία στην αγορά της Νιγηρίας.

