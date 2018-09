Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MLS κ. Γιάννης Καματάκης δήλωσε: «Τα δύο τελευταία χρόνια το R&D της MLS υλοποιούσε ένα φιλόδοξο και δαπανηρό ερευνητικό project το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πρόκειται για μια νέα Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα η οποία σχετίζεται με Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναγνώριση Φωνής. To νέο αυτό Προϊόν-Πλατφόρμα θα ανακοινωθεί επίσημα σύντομα και πιστεύουμε ότι (όπως ήδη συμβαίνει με τα αντίστοιχά του στις Ηνωμένες Πολιτείες) ίσως αλλάξει εντυπωσιακά και προς το καλύτερο την καθημερινότητα των ανθρώπων στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες».

Ο κύκλος εργασιών της MLS Innovation Inc. το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 10,54 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 1,48 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,24 εκατ. ευρώ (έναντι 3,87 εκατ. ευρώ πέρυσι). Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 27 εκατ. ευρώ από 24,63 εκατ. ευρώ στις 30.06.2017.

More in this category: