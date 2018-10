Ο Honson To , Πρόεδρος της KPMG Κίνας, Ασίας και Ειρηνικού, δήλωσε «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Alibaba Cloud, καθώς αυτή η σχέση θα ενισχύσει τη δέσμευσή μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν θέματα μετασχηματισμού στους τομείς της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της λειτουργικής απόδοσης. Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να προωθούν δυναμικά τις cloud αρχιτεκτονικές για να αντιμετωπίσουν επιχειρηματικές προκλήσεις, μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι οι ομάδες της KPMG και της Alibaba Cloud σε όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες τους για παγκόσμιες, κλιμακούμενες, cloud-based ψηφιακές λύσεις.»

Η KPMG International and η Alibaba Cloud, εταιρεία της Alibaba Group που δραστηριοποιείται στο cloud computing, ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων της αγοράς, αρχικά στην σε Ασία-Ειρηνικό και στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας έγινε στο Computing Conference 2018, την πιο σημαντική εκδήλωση της Alibaba.

