To μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών συναλλαγών των εταιριών του Ομίλου (Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία) γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε εταιρεία (νόμισμα λειτουργίας). Στη Ρουμανία, μέρος των υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε RON, καθώς και στην Αλβανία σε ALL. Έκθεση σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις υφίσταται κυρίως στην αξία των επενδύσεων του Ομίλου στη Ρουμανία κατά την ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων και τη μετατροπή τους από το λειτουργικό νόμισμα RON στο νόμισμα παρουσίασης ευρώ.

