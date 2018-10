Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας η κερδοφορία του ομίλου στις χώρες που δραστηριοποιείται είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ. Λόγω της συνεχιζόμενης διολίσθησης της τουρκικής λίρας, η Καρέλιας οδηγείται σε μείωση των τιμών πώλησης προς την αγορά Duty Free της Τουρκίας, αφού τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών αναγκάζονται να προβούν σε μειώσεις λιανικών τιμών οι οποίες είναι σε ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθεί η διαφορά με τις λιανικές τιμές των καπνικών προϊόντων της εσωτερικής φορολογημένης αγοράς και οι οποίες είναι σε τοπικό νόμισμα. Επίσης η ελληνική εταιρία συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την προετοιμασία για την εναρμόνισή της με τους κανόνες ιχνηλασιμότητας οι οποίοι θα ισχύσουν από τον Μάιο του 2019, αλλά και με τις υπόλοιπες διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας που διέπει τα καπνικά προϊόντα. Αναμφίβολα όμως, η σημαντική αύξηση τόσο του κόστους παραγωγής, όσο και διανομής, η οποία προκαλείται από την προσαρμογή στις διατάξεις αυτές, θα έχει αρνητική επίδραση στην κερδοφορία όλων των εταιρειών του κλάδου μας. Τόσο στα υπόλοιπα κέντρα κόστους, όσο και στις τιμές κτήσεις πρώτων υλών, η Καρέλιας δεν αναμένει ουσιώδεις μεταβολές στο εγγύς μέλλον. Αμετάβλητη παραμένει η πολιτική της εταιρείας σε σχέση με τις τεχνολογίες ατμίσματος και heat not burn.

