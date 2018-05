Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην Salalah του ΟΜΑΝ, παρουσία του Προέδρου της Hadhramout Red Brick Company Ltd , κ. Mohsen Ali Al-Mehdar και του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της SABO κ. Δ. Κοίλιαρη.

Η SABO A.Β.Ε.E. με ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά κατασκευής turn key εργοστασίων κεραμοποιίας υπέγραψε σύμβαση με την εταιρία Hadhramout Red Brick Company Ltd, για το σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή (ΕPC) νέας μονάδας κεραμοποιίας στην ΥΕΜΕΝΗ.

