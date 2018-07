Ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης εργάστηκε για περισσότερα από 30 χρόνια στην Ernst & Young, ενώ διατέλεσε, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ernst & Young για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέλος του συμβουλίου για την περιοχή EMEIA (Ευρώπη, Μ. Ανατολή, Ινδία, Αφρική) καθώς και μέλος του EY Global council. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς και άλλων εισηγμένων ελληνικών εταιρειών. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accounts of England & Wales.

