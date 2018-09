Οι 100 μεγαλύτερες εισηγμένες κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο κατέγραψαν έσοδα που προσέγγισαν το 1,1 τρισεκατομμύριο ευρώ εντός του 2017, αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση της Deloitte « Global Powers of Construction ( GPoC )» . Η έκθεση της Deloitte, αναλύει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό κλάδο και εξετάζει τις στρατηγικές και τις επιδόσεις των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών παγκοσμίως το 2017.

