Διοικητικές αλλαγές στη SingularLogic

Η SingularLogic, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιρικών της δομών, προχώρησε πρόσφατα σε διοικητικές αλλαγές και νέες προσλήψεις.

Συγκεκριμένα:

Η κ. Τζοάννα Τελειούδη αναλαμβάνει νέα Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου SingularLogic, προερχόμενη από τη θέση της Head of Business Control.

H κ. Τελειούδη, με ευρείες αρμοδιότητες στα Οικονομικά και Διοικητικά θέματα, αναλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, διαθέτοντας σημαντική και πολύχρονη εμπειρία στον οικονομικό σχεδιασμό, στον έλεγχο (Financial Planning and Control) και στη χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση εταιρειών. Μεγάλο μέρος της καριέρας της εργάστηκε στην HSBC Ελλάδος, κατέχοντας για πολλά χρόνια τη θέση της Head of Greek Equities Research & Investment Strategy.

Αντίστοιχα, στο δυναμικό της εταιρείας εντάχθηκαν πρόσφατα:

Η κ. Αργυρώ Μιχοπούλου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου SingularLogic. Η κ. Μιχοπούλου διαθέτει μία πλούσια επαγγελματική εμπειρία 20 και πλέον ετών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων αλλά και στον χώρο της Επικοινωνίας, έχοντας διαχειριστεί και υλοποιήσει σύνθετα και απαιτητικά έργα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, από θέσεις ευθύνης, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές καθώς και δημιουργία και λειτουργία νέων εταιρειών.

Ο κ. Χάρης Θωμαδάκης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Commercial Director Retail / Fuel & Health / Insurance με ευθύνη την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση ψηφιακών λύσεων στις παραπάνω αγορές. Ο κ. Θωμαδάκης διαθέτει εξαιρετικά ευρεία εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής, έχοντας περάσει από πολλές και σημαντικές θέσεις ευθύνης. Από το 2001 κατείχε τη θέση του General Manager αρχικά και του CEO στη συνέχεια, στην εταιρεία Greek Geeks.

Ο κ. Δημήτρης Τασιάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφαλής του Telco Commercial, τομέα με ευθύνη την ενίσχυση της παρουσίας της SingularLogic στην αγορά των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει εργασθεί σε σημαντικές εταιρείες του χώρου όπως τις Ericsson, Intrasoft και Infoquest. Με περισσότερα από 18 έτη προϋπηρεσίας στον χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, έχει αντιμετωπίσει και υλοποιήσει απαιτητικά και σύνθετα έργα για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές των Βαλκανίων.