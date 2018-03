Ρεκόρ προσλήψεων κατέγραψε η Data Communication από τον Ιούλιο του 2017 ενδυναμώνοντας την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά Λογισμικού και συμβάλλοντας δυναμικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε στην πρόσληψη 46 νέων στελεχών, το διάστημα Ιουλίου- Δεκεμβρίου 2017, σημειώνοντας ρεκόρ προσλήψεων στην ιστορία της, ενσωματώνοντας στελέχη με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία και ενισχύοντας τους δύο κύριους τομείς δραστηριότητάς της: την ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενου λογισμικού Επιχειρησιακής & Λογιστικής Διαχείρισης, καθώς και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας και την υλοποίηση έργων βασισμένων στις πλατφόρμες ERP, CRM, Document Management της Microsoft, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις με σύνθετες ανάγκες. Ακολουθώντας το όραμα της Data Communication να βρίσκεται "τόσο κοντά στον πελάτη, ώστε να προσφέρει λύσεις στις ανάγκες του πριν ακόμη τις συνειδητοποιήσει", όλα τα νέα στελέχη ασπάζονται τη φιλοσοφία μας και συμβάλλουν με τα δικά τους χαρακτηριστικά στην εξέλιξη της εταιρείας.

Στην ίδια γραμμή πλεύσης βρίσκεται και το νέο HR πρόγραμμα της εταιρείας “Coding to the Future”. To συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε νέους, Junior Developers, να ξεκινήσουν την καριέρα τους, να εκπαιδευθούν στην πράξη μέσα από το δικό μας Coding School και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις προγραμματισμού, δίπλα σε έμπειρα στελέχη, με στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη σε μια εταιρεία που προάγει την Καινοτομία & την Τεχνολογία και Αναπτύσσεται δυναμικά. H ομάδα απαρτίζεται από 6 νέους προγραμματιστές που επιλέχθηκαν μετά από μία σειρά ενεργειών που περιλάμβανε και τρία “Open Days” όπου αξιολογήθηκαν οι ικανότητες των υποψηφίων σε Code Writing.

Με αφορμή τις νέες προσλήψεις και το καινοτόμο HR πρόγραμμα, η Αντιπρόεδρος και HR Director της εταιρείας, κα Ζωή Δουζένη, δήλωσε : «Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τα νέα μας στελέχη στην οικογένεια της Data Communication. Έχοντας υλοποιήσει μέχρι σήμερα, με απόλυτη επιτυχία, περισσότερες από 40.000 εγκαταστάσεις, με πάνω από 200 έργα Microsoft Dynamics NAV & CRM, με νέα, πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες στο ενεργητικό μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενδυναμώνουμε την ομάδα μας όχι μόνο με έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη αλλά και νέους ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες, ενάντια στους καιρούς και στο brain drain του κλάδου μας. Ξεπερνάμε πλέον τους 150 εργαζόμενους και συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε! Είμαι σίγουρη πως με την ενεργή συμμετοχή όλων στο εταιρικό μας όραμα θα πετύχουμε μαζί ακόμη περισσότερα..»