Στοιχεία αναφορικά με την επιτυχημένη πορεία που κατέγραψε η εταιρεία το 2017 στην ελληνική αγορά παρουσίασε η SAP. Ο πάροχος λύσεων και εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού παρουσίασε σημαντική διεύρυνση της πελατειακής της βάσης για το 2017 και δυναμική ανάπτυξη της θέσης της στην ελληνική αγορά, με προσθήκη εταιρειών στο πελατολόγιο της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται κορυφαίοι όμιλοι εταιρειών όπως η Βιοχάλκο ΑΕ, o Όμιλος Τιτάν, ο ΟΠΑΠ ΑΕ, o Όμιλος Μαϊλλης Α.Ε.Β.Ε και o Όμιλος Eurobank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυναμική της εταιρείας επιβεβαιώνεται από την πολύ καλή πορεία της στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, καθώς κατόρθωσε να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά.

Η δυναμική ανάπτυξη προήλθε σε σημαντικό βαθμό και από τους νέους πελάτες της εταιρείας, οι οποίοι επιλέγουν συστηματικά λύσεις SAP για την βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών τους και την επίτευξη των στόχων τους προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Συγκεκριμένα, τις λύσεις SAP εμπιστεύτηκαν πέρσι με την επιλογή τους, κορυφαίες εταιρείες όπως οι: Οικογένεια Στεργίου Α.Ε, Kafea Terra Food & Drinks ΑΕΒΕ, Όμιλος Folli Follie, Dixons South-East Europe – Κωτσόβολος AEBE, Mύλοι Κεπενού ABEE, Τυράς – Ελληνικά Γαλακτοκομεία AE, ενώ ευοίωνες είναι οι προβλέψεις της εταιρείας για περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής της βάσης κατά το 2018.

Παράλληλα, η SAP εισέρχεται στην νέα χρονιά με ένα πολύ δυνατό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει λύσεις, για το cloud , το οποίο κατά την προηγούμενη χρονιά αναπτύχθηκε σε σημαντικό βαθμό από την εταιρεία ,με τις λύσεις SAP Hybris, SAP SuccessFactors και SAP Αriba. Οι λύσεις SAP Leonardo και SAP S/4HANA , εξελίσσονται περαιτέρω το 2018, με στόχο τη διερεύνηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας και την παραμονή της στην κορυφή του τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. To θέμα της φετινής διοργάνωσης της εταιρείας SAP NOW 2018-The Intelligent Enterprise: Going From Thinking to Doing, αποτελεί την πεμπτουσία της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας για το 2018, καθώς και τους υψηλούς ποιοτικούς στόχους που έχει θέσει η SAP, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Ελλάδος Κύπρου και Μάλτας , κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια η SAP σημειώνει σταθερά μια ανοδική πορεία με ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Η στήριξη των πελατών μας που συνεχίζουν να επενδύουν στις λύσεις SAP, αλλά και οι νέοι μας πελάτες που αναγνωρίζουν την αξία των εφαρμογών μας στην περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητά τους, έχουν συμβάλλει ώστε σήμερα η SAP να κυριαρχεί στην ελληνική αγορά. Συνεχίζουμε δυναμικά να υλοποιούμε τη στρατηγική μας με μακρόπνοο στόχο να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.»