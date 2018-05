Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2018 υπό την αίρεση των κανονικών διαδικασιών που διέπουν το κλείσιμο συναλλαγών. Η Deutsche Bank και η K&L Gates ήταν σύμβουλοι της First Data για αυτήν τη συναλλαγή.

«H συναλλαγή αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εστίασή μας στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Παρόλο που πρόκειται για κερδοφόρες δραστηριότητες, δεν αποτελούν πλέον κομμάτι της στρατηγικής μας, και τα έσοδα της πώλησης θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες μας σε ότι αφορά την κατανομή κεφαλαίου», δήλωσε ο Frank Bisignano , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της First Data. «Πιστεύουμε ότι έχουμε βρει έναν εξαιρετικό συνεργάτη για αυτή τη συναλλαγή, καθώς οι ολοκληρωμένες υποδομές πληρωμών και οι υπηρεσίες που παρέχει η SIA, καθώς και η παρουσία της σε όλη την Ευρώπη την καθιστούν ως ιδανική εταιρεία για την ανάληψη της διαχείρισης αυτών των εταιρειών, και παράλληλα ξέρουμε ότι αφήνουμε τους πρώην πλέον πελάτες μας σε ικανά χέρια».

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η SIA θα αποτελεί πλέον κορυφαίο παίκτη της περιοχής σε ότι αφορά την επεξεργασία και τις υπηρεσίες πληρωμών. Να σημειωθεί ότι η συμφωνία καλύπτει και τη μεταφορά περίπου 1.400 εργαζομένων της First Data στην SIA.

Η First Data διατηρεί ισχυρή τη δέσμευση της στην Ευρωπαϊκή αγορά έκδοσης και επεξεργασίας καρτών, και συνεχίζει να εστιάζει στη καλύτερη εξυπηρέτηση του σημαντικού αριθμού πελατών της, κυρίως μέσω της κορυφαίας πλατφόρμας VisionPlus.

Η εξαγορά της SIA αφορά την επεξεργασία καρτών, την παραγωγή τους, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και back-office, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 13,3 εκατομμύρια κάρτες πληρωμών, 1,4 δισεκατομμύρια συναλλαγές, καθώς και τη διαχείριση τερματικών POS και ΑΤΜ. Η εξαγορά αφορά τις σχετικές δραστηριότητες της First Data στην Ελλάδα, την Κροατία, την Τσέχικη Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τo 2017, οι δραστηριότητες αυτές έφεραν συνολικά στην First Data έσοδα ύψους €100 εκατομμυρίων.

Η SIA, Ευρωπαϊκή εταιρεία με ηγετική θέση στην αγορά τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών υπηρεσίες πληρωμών, και η First Data Corporation (NYSE: FDC), παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου, υπέγραψαν συμφωνία που επιτρέπει στη SIA να εξαγοράσει τη δραστηριότητα επεξεργασίας καρτών της First Data στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη έναντι €375 εκατομμυρίων.

