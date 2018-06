Η Data Communication Α.Ε., Microsoft Gold Partner & στρατηγικός συνεργάτης σημαντικών παικτών της αγοράς ενέργειας, έλαβε την κορυφαία διάκριση Gold Award στην τελετή απονομής των βραβείων τεχνολογικής καινοτομίας και επιστημονικής αριστείας, IMPACT Business IT Excellence (BITE) Awards 2018, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 14 Ιουνίου, στον Ιππόδρομο Αθηνών, στο Μαρκόπουλο. Η χρυσή διάκριση κατακτήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης της ολοκληρωμένης λύσης Πληροφορικής για τον κλάδο της Ενέργειας, Energy Dynamics Accelerator στην ZeniΘ, επιβεβαιώνοντας ακόμα μια φορά το υψηλό επίπεδο ποιότητας και καινοτομίας των προϊόντων και των υπηρεσιών που η Data Communication προσφέρει.

More in this category: