Η λύση Axia Fund Management υλοποιείται είτε on premises είτε σε private / public cloud, όπως στο Microsoft Azure, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε πελάτη και τη στρατηγική του σχετικά με την αρχιτεκτονική δομή. Η πλατφόρμα Axia, εκτός από τη λύση Fund Management, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη στη διαχείριση επενδύσεων, προσφέροντας λύσεις για Wealth Management, Robo-Advisory και Custody.

More in this category: