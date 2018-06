Το “Compeer’s Wealth Management Conference: The Yearly Review” παρουσιάζει τις κυρίαρχες τάσεις του Wealth Management στη Μεγάλη Βρετανία με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων, ενώ εξέχοντες ομιλητές του κλάδου παρουσιάζουν τις απόψεις τους για τις επερχόμενες εξελίξεις. Για να εγγραφείτε και να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την εκδήλωση, ακολουθήστε link εδώ .

> FMS.next : Η διεθνώς εγκατεστημένη Digital Banking πλατφόρμα, διαθέσιμη σε Cloud και SaaS, που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις για Core Banking, Lending and Loans, Payments, Alternative Finance και FinTech.

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, χορηγεί το Compeer’s Wealth Management Conference: The Yearly Review, το οποίο πραγματοποιείται στις 27 Ιουνίου 2018 στο Merchant Taylors' Hall στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας τις καινοτόμες και βραβευμένες λύσεις της για τον κλάδο Διαχείρισης Επενδύσεων και τον Τραπεζικό τομέα.

