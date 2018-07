H In Accel με τη στήριξη του ΙNVENT ICT με mentoring και συμβουλευτική, συμμετείχεμε την ομπρέλα του ΙNVENT ICT στο μεγαλύτερο συνέδριο τηλεπικοινωνιών GSMΑ Mobile World Congress 2018 στη Βαρκελώνη και στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας Arch Summit 2018 στο Λουξεμβούργο. Έτσι, με το άνοιγμα της πόρτας των ευκαιριών και την καλή δουλειά κατάφερε να προσελκύσει χρηματοδότηση €500.000 από τη Marathon Venture Capital.

