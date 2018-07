Το Axia Suite αποτελεί τη λύση νέας γενιάς στον τομέα διαχείρισης επενδύσεων, υποστηρίζοντας όλο το εύρος των Wealth Management, Asset & Fund Management, Custody αναγκών καθώς και των υπηρεσιών για Robo-Advisory. Οι διαθέσιμες διασυνδέσεις με μεγάλο αριθμό custodians και παρόχων market data, καθώς και η ευέλικτη αρχιτεκτονική δομή, υποστηρίζουν τη σταδιακή υλοποίηση της πλατφόρμας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως το Financial Planning, το Client Onboarding και άλλες. Εφόσον απαιτηθεί, το Axia μπορεί να διασυνδεθεί με οποιοδήποτε back-end σύστημα διαχείρισης επενδύσεων, ώστε να παρέχει ένα ολοκληρωμένο digital front-end τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χρήστες.

Αξιοποιώντας τη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με τη Microsoft , η αναβαθμισμένη πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων Axia, λειτουργεί τόσο σε Microsoft Azure PaaS όσο και σε IaaS, μεγιστοποιώντας το όφελος για τον πελάτη. Ειδικότερα, η νέα έκδοση Axia Suite 2.0 είναι διαθέσιμη on premises, σε private cloud και έχει ήδη εγκαταστάσεις πελατών σε παραγωγική λειτουργία στο Azure που επωφελούνται από την τεχνολογία cloud σε συνδυασμό με τις προηγμένες δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα.

