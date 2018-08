Νικήτρια αναδείχθηκε στο διαγωνισμό DIGIT-TM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η παγκόσμια εταιρία πληροφορικής INTRASOFT International, αναλαμβάνοντας να καλύψει τις υπηρεσίες IT consulting στο Λουξεμβούργο.

More in this category: