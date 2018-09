Πιο συγκεκριμένα τρεις από τις ομάδες του INVENT ICT, οι Nous4Health, SIBA και Knowlers, θα έχουν παρουσία με δικά τους αυτόνομα booths και θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ιδέα τους συμμετέχοντας σε start up διαγωνισμό, που θα τρέχει καθ ’όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ο τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο της Αμερικής, της τιμώμενης χώρας της 83ης ΔΕΘ.

