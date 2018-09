Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια δυναμική, βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ελλάδα , σύμφωνα με τον δείκτη DESI (Digital Economy and Society Index) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της ψηφιοποίησης κάθε χώρας με βάση συγκεκριμένους δείκτες, βρίσκεται στην 27η θέση, ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., υποχωρώντας μία θέση πιο κάτω από την τελευταια μέτρηση του 2015.

Στην ανακοίνωση μιας πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για τη δημιουργία ενός Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Microsoft, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο US Pavilion, στην 83 η ΔΕΘ.

More in this category: