Η DIS θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τις εξελίξεις στο χώρο του cloud, του ΑΙ και του mobility, που προωθούν την καινοτομία και αποτελούν καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σύγχρονων επιχειρήσεων, στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Κυριακή στις 15 Σεπτεμβρίου, μέσα από δύο μοναδικά sessions:

12:00 – 13:00: “Transform digitally your Sales Operations with iAnywhere mobile app”

17.00 – 18:00: “Transform digitally your Organization with Dynamics 365, Microsoft’s all-in-one business platform build for cloud”

Η εταιρεία θα υποδέχεται το κοινό στο περίπτερο της Microsoft (Περίπτερο 13).