Η Enet Solutions-Logicom SA, πολυεθνική εταιρεία με ηγετική θέση στη διανομή λύσεων IT, διευρύνει τη συνεργασία της με την Oracle και γίνεται Value Added Distributor (VAD) της Oracle καλύπτοντας τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Αλβανίας, του Κοσόβου και της ΠΓΔΜ.

