Η N άσια Σκούντζου, HR Manager της Data Communication , δήλωσε: «Στην Data Communication στόχος μας είναι να ενδυναμώνουμε την ομάδα μας, όχι μόνο με έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη, αλλά και νέους ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες, ενάντια στο έντονο brain drain του κλάδου μας. Μάλιστα, το 2017 σημειώσαμε ρεκόρ προσλήψεων στην εταιρεία μας! Με αυτή τη φιλοσοφία, ακολουθώντας πιστά το όραμά μας, αγκαλιάσαμε έμπρακτα την πολύ σημαντική πρωτοβουλία Alliance for Digital Employability για τη μείωση της ανεργίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την αναγνώριση της συμβολής μας».

H Data Communication σταθερά επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, τόσο επιλέγοντας έμπειρα και άριστα καταρτισμένα στελέχη, όσο και νέους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξεκινήσουν την καριέρα τους, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά σε μια εταιρεία που επενδύει στην καινοτομία, την τεχνολογία, αλλά και στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων/δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Data Communication έχει αναδειχθεί επανειλημμένως ως ένας από τους κορυφαίους εργασιακούς χώρους, με 6 εθνικές και 2 ευρωπαϊκές διακρίσεις στο διαγωνισμό Best Workplaces.

Η Data Communication , από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και Microsoft Gold Partner, έλαβε τιμητική διάκριση από την Alliance For Digital Employability (Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα - AFDEmp), για τη δυναμική συμβολή της στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής.

More in this category: