Με 5 βραβεία σε 5 διαφορετικές κατηγορίες διακρίθηκε η Κωτσόβολος στη 2η διοργάνωση των Event Awards 2017.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε με GOLD Βραβείο στην κατηγορία Digital Experience για την εκδήλωση των εγκαινίων του καταστήματος στη Σταδίου: «Η τεχνολογία επιστρέφει στο κέντρο παρέα με τη Samsung και την Κωσόβολος!», ενώ η Έκθεση Τεχνολογίας “Thanks to Tech” απέσπασε δύο βραβεία, ένα BRONZE στην κατηγορία Experiential Marketing Event και ένα SILVER στην κατηγορία Εκθέσεις.

Ο απολογισμός ολοκληρώνεται με δύο SILVER Βραβεία στις κατηγορίες Ειδικές Κατασκευές και Best Experiential Tools / Services για το Event “Κωτσόβολος Samsung VR Experience 2016 Get into it!”, που υλοποιήθηκε στην Πάτρα, με αφορμή το νέο κατάστημα της εταιρείας στην Αγίου Ανδρέου 53 στην Πάτρα.

Η εταιρεία επισήμανε ότι το αποτέλεσμα της βραδιάς αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως η εταιρεία Κωτσόβολος λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρωπο υλοποιώντας, από κοινού με τους συνεργάτες της, πρωτοποριακά Events που στόχο έχουν να δημιουργήσουν μία ξεχωριστή εμπειρία με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και ιδιαίτερη έμφαση στη διαδραστικότητα.