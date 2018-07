Το πρώτο εξάμηνο του έτους βρίσκει την SCAN Information and Security Systems, την πρώτη εταιρία στην Ελλάδα σε συστήματα αυτοματοποίησης χώρων στάθμευσης και κορυφαία σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού, σε σταθερά ανοδική πορεία, με διαρκή διεύρυνση του πελατολογίου της, έχοντας αναλάβει και ολοκληρώσει 12 νέα έργα στους τομείς SCANaccess, SCANparking, SCANtime και SCANsystems.

