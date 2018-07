Η Ελληνικά Καλώδια Cablel®, βραβεύτηκε ως μία από τις δυναμικότερες και υγιέστερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of The Greek Economy 2018», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Κατά την εκδήλωση βραβεύτηκαν και τιμήθηκαν οι επιχειρήσεις «διαμάντια» από όλο το επιχειρηματικό φάσμα.

Στην εκδήλωση «Diamonds of The Greek Economy 2018» που διοργανώθηκε από την New Times Publishing, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ( ΣΕΒ ), παρευρέθηκαν πάνω από 500 στελέχη των δυναμικότερων επιχειρηματικών ομίλων και εταιριών, εκπρόσωποι της Πολιτείας, καθώς και μέλη φορέων της χώρας.