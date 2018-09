Τα φετινά αποτελέσματα από την ψηφοφορία κοινού αποτυπώνουν τον τρόπο που οι νέες αυτές τάσεις επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τα brands της κατηγορίας Καταστημάτων Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Ειδών. Πάντα στην πρώτη θέση, η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ξεκινώντας με score 50% το 2008 στην τελευταία μέτρηση φθάνει το 71%, με το υψηλότερο score της να αγγίζει το 75% (2016). Η Media Markt παραμένει στην 2η θέση από το 2013, το score της ωστόσο έχει υποστεί απώλειες, από 64% το 2015 & 2016 στο 49% το 2017 (- 15 μονάδες). Η Public αποτελεί τον new comer του κάδου, καταλαμβάνοντας την 3η σε φήμη μάρκα με score 20%. Σε απόσταση αναπνοής – μόλις 1 μονάδα διαφορά - το Πλαίσιο κατέχει το 4ο υψηλότερο score φήμης στην κατηγορία.

Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει η Ελένη Κωνσταντινίδη CEO της Hill + Knowlton Strategies: «Αξίζει να σχολιαστεί ότι παγκοσμίως οι εταιρίες ‘κερδίζουν’ στο λεγόμενο Experience Economy. Παρόλο την κρίση στην ελληνική οικονομία πιστεύουμε ότι οι μάρκες στο λιανεμπόριο θα πρέπει να πρωτοστατούν στον τομέα unique customer experiences κατά τη διάρκεια του customer purchasing journey που περιλαμβάνει searching στο σπίτι μέσω ίντερνετ (sites, social media, forums, κτλ.), επίσκεψη στο κατάστημα και after sales service.»

