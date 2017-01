Έτοιμα cocktail φέρνουν οικονομίες κλίμακας σε μπαρ και ξενοδοχεία

Μείωση χρόνου παρασκευής και κόστους λειτουργίας φέρνει για τα μπαρ μια νέα ελληνική εισαγωγική εταιρεία η PREMIUM BRANDS με τη σειρά προϊόντων της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «το 2015, μετά από 4 χρόνια διαρκούς ανάπτυξης, η εταιρεία Premium Brands πιστή στο όραμα της για προσφορά καινοτόμων προϊόντων που δίνουν λύσεις στους επαγγελματίες μπήκε δυναμικά στο χώρο του αλκοόλ, συστήνοντας τα READY TO SERVE COCKTAILS – CAIPI ONE.»

Τα Cocktail αυτά απευθύνονται και αποτελούν αποτελεσματικό και αποδοτικό προϊόν για Café–Bar – Ξενοδοχεία – Κρουαζιερόπλοια - Εταιρείες Catering – Εκδηλώσεις – Συναυλίες – Club και όπου αλλού υπάρχει κοινό με διάθεση για κατανάλωση ποιοτικού ποτού σε καλή τιμή.

Tα έτοιμα Cocktail Caipi Οne ήταν διαθέσιμα στο Συνέδριο του ΣΕΤΕ 2016 και είχαν παρουσία με περίπτερο στις Τουριστικές εκθέσεις: Expo Hotel 2016 και 100% Hotel Show 2016. Στις εκθέσεις αυτές μάλιστα αποτέλεσαν σημαντικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Πνευματικάκης, διευθυντής Sensatori Atlantica Caldera, Χερσόνησος Κρήτη, που χρησιμοποίησε το 2016, για πρώτη φορά τα κοκτέιλ Caipi Οne στο ξενοδοχείο του, υπάρχει σημαντική διαφορά στο χρόνο προετοιμασίας από το προσωπικό των μπαρ, ενώ το αποτέλεσμα ήταν βέβαια εγγυημένο και σταθερό.

Όσον αφορά στο κόστος διάθεσης των Cocktail Caipi One, ο κ. Πνευματικάκης σημειώνει ότι αποδείχτηκε πολύ γρήγορα στην πράξη, ότι ήταν πολύ μεγάλη η οικονομία που γινόταν στο κόστος αγοράς των αλκοολούχων ποτών.

Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι η χρήση των Cocktail Caipi One είναι πολύ συμφέρουσα για τα ξενοδοχεία, ειδικά για τα all inclussive που παρέχουν ελεύθερη κατανάλωση σε ποτά. Προσφέρουν μια πολύ καλή ποιότητα ενώ φαίνεται να κοστίζουν 50% λιγότερο.

Ο Νίκος Σταμούλος, Operation Manager, Lindos Imperial Hotel, Ρόδος αναφερόμενος στην εμπειρία του από την διάθεση των Cocktail Caipi Οne στο ξενοδοχείο Lindos, είπε ότι έχουν εξαιρετική ποιότητα και βρήκε πολύ θετική την απόφαση να χρησιμοποιηθούν στο μπαρ του ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην σταθερή ποιότητα που προσφέρουν, στο σταθερό κόστος παρασκευής του ποτού, ακριβώς επειδή είναι ήδη έτοιμο και απδείχτηκε ότι είναι είναι 50% χαμηλότερο. Ο κ. Σταμούλης αξιολόγησε τα Cocktail Caipi One θετικά από όλες τις πλευρές.

Ο Νίκος Στεργιόπουλος, Διευθυντής Ixia Grand Hotel, Ρόδος είπε ότι αρχικά χρησιμοποίησαν πιλοτικά τα Cocktail Caipi One, και διαπίστωσαν ότι οι πελάτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν κατάλαβαν διαφορά. Θεωρεί ότι η χρήση τους προσφέρει σημαντικό θετικό πλεονέκτημα ειδικά για τα καλά ξενοδοχεία που προσφέρουν και υπηρεσίες “All Inclussive” ακριβώς γιατί προσφέρουν σταθερή ποιότητα, μεγάλη οικονομία στο χρόνο προετοιμασίας των ποτών για το προσωπικό στα μπαρ και επομένως σημαντική οικονομία στα κόστη του ξενοδοχείου.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Πελεκανάκης, Γενικός Διευθυντής των Μ-Hotels, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων ΠΟΔΙΞ. Ανάφερε ότι οι τιμές πώλησης των ποτών προσέφεραν εξαιρετική σχέση τιμής προς απόδοση (value for money). Παραδέχτηκε μάλιστα ότι ήταν τελικά πολύ καλύτερα από ότι περίμενε και θεώρησε ότι η χρήση τους θα είναι πολύ αποδοτική για τα ξενοδοχεία που θα τα χρησιμοποιήσουν. Σημείωσε ότι είναι βέβαιο ότι θα προσφέρουν σημαντική οικονομία χρόνου στο προσωπικό των μπαρ και των beach-bar στην παρασκευή τους, γεγονός που θα ικανοποιεί τους πελάτες ιδίως στις περιόδους αιχμής και πληρότητας των ξενοδοχείων και ακόμα περισσότερο στα ξενοδοχεία που προσφέρουν all inclusive τουριστικό προϊόν.