Νέος Διευθυντής Marketing στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία ο Νίκος Μιχαλόπουλος

Ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Marketing της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.

Πρόκειται για στέλεχος με πολυετή εμπειρία στο Marketing και στις Πωλήσεις στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών, με βασικά σημεία αναφοράς τη διάρθρωση και υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών καθώς και τη διαχρονική επίτευξη απαιτητικών στόχων.

Σημαντικός σταθμός στην καριέρα του είναι η Nestle Hellas SA, στην οποία εντάχθηκε το 1997 ως Brand Manager, αναλαμβάνοντας αργότερα τις θέσεις του Assistant Country Manager και Trade Development Manager. Από το 2008 έως το 2013 κατείχε τη θέση του Regional Marketing Manager, στην οποία ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής marketing σε 7 χώρες στην περιοχή της Αδριατικής, για τα ίδια προϊόντα, ενώ από το 2013 έως το 2015 κατείχε τη θέση του National Category & Channel Sales Development Manager Nestle Waters. Τελευταία, κατείχε τη θέση του Nescafe Dolce Gusto Manager για την Ελλάδα στην οποία ανέπτυξε και υλοποίησε επιτυχώς το στρατηγικό πλάνο για τα προϊόντα Dolce Gusto.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Nestle Hellas SA έλαβε και σημαντικές διακρίσεις όπως το “Market of the Year Award”, το “CPW Marketing Excellence Award”, το “Third Prize Award” στο New York Festivals καθώς και πολλές διακρίσεις στα “Ermis Awards” για την καμπάνια Tweeting Bra των Fitness.

Νωρίτερα, ο κ. Νικος Μιχαλόπουλος έχει εργαστεί ως Marketing Director στην Eurobank ErgasiasS.A. για την ανάπτυξη της στρατηγικής marketing του δικτύου OPEN24 S.A. και στη Diageo HellasS.A. ως Commercialization Manager.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος ΜΒΑ από το University of Strathclyde, Scotland.

O κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε τον Νίκο στην οικογένεια της Ολυμπιακή Ζυθοποιίας και είμαι σίγουρος ότι η σημαντική του εμπειρία θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας μας αλλά και στην πραγματοποίηση του οράματός μας “Leaders in bringing Joy to life”».