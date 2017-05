H AB Βασιλόπουλος στην κορυφή της Ευρώπης!

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει τη δυναμική πορεία διακρίσεών της για το 2017, κερδίζοντας επάξια μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η εταιρία απέσπασε το βραβείο «The Business of the Year Award with Turnover of €150 million or higher», στο πλαίσιο της 10ης διοργάνωσης των European Business Awards sponsored by RSM. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.