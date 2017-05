Ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό τα οινοποιία της Κρήτης

Τα οινοποιία της Κρήτης πρόκειται ν' ανοίξουν τις πόρτες τους στους οινόφιλους και στους «εξερευνητές» των γεύσεων κι αρωμάτων των κρασιών του νησιού, στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτές Πόρτες», το Σάββατο 27 και την Κυριακή, 28 Μαΐου 2017.

Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους της παραγωγής του κρασιού, στους αμπελώνες και σαφώς να δοκιμάσουν τις τοπικές ποικιλίες των επώνυμων κρασιών του νησιού, με δωρεάν είσοδο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Wines of Crete, υπάρχει το ειδικό φυλλάδιο για τις «Ανοικτές Πόρτες» με 10 προτεινόμενες οινικές διαδρομές, από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη, αλλά και τα συνεργαζόμενα εστιατόρια που συμμετέχουν στην δράση «Bring Your Own Wine».

Ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει το κρασί που αγόρασε από το οινοποιείο στο συνεργαζόμενο εστιατόριο, χωρίς επιπλέον χρέωση, προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς. Η εν λόγω δράση θα ισχύσει μόνο για το Σαββατοκύριακο, 27-28 Μαΐου.