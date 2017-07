Το τέλος της Coca Cola zero ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η διοίκηση του κολοσσού πήρε την απόφαση να διακόψει την κυκλοφορία του στην Αμερική το επόμενο διάστημα και το ανακοίνωσε.

Η Coca Cola zero θα αντικατασταθεί από ένα αναψυκτικό με νέα συνταγή που η γεύση του θα φέρνει περισσότερη στην κλασική Coca Cola και θα ονομάζεται Coca Cola Zero Sugar. To αναψυκτικό έχει ήδη δοκιμαστεί σε 25 αγορές και τα αποτελέσματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά ώστε να οδηγήσουν την διοίκηση της εταιρείας να πάρει την απόφαση.

Η αλλαγή αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και ήδη μέσα στον Αύγουστο τα κενά που δημιουργούνται στα ράφια και στα ψυγεία από την Coca Cola zero θα αντικαθίστανται με Coca Cola Zero Sugar.

Στην ελληνική αγορά προς το παρόν δεν αλλάζει κάτι.