Η οινική Κρήτη, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σημαντικών ανθρώπων του κρασιού αυτό το καλοκαίρι. Το Wines of Crete φιλοξένησε δημοσιογράφους οίνου και γαστρονομίας, πραγματοποιώντας fam-trip(επισκέψεις γνωριμίας) για τον Κρητικό Αμπελώνα και την οινογαστρονομία της Κρήτης. Οι Κρητικές ποικιλίες εντυπωσίασαν τους επισκέπτες με την ποιότητα του σύγχρονου, επώνυμου Κρητικού κρασιού. Οργανώθηκαν γευσιγνωσίες σε περιοχές της Κρήτης με γεωγραφική ένδειξη ΠΟΠ και ΠΓΕ, όπου οι καλεσμένοι δοκίμασαν οίνους από όλα τα οινοποιεία μέλη του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης.

Το Wines of Crete, υποδέχτηκε πρώτα την Kelly White, μία από τους κορυφαίους οινοχόους των ΗΠΑ σύμφωνα με το περιοδικό Food & Wineκαι μέλος της Ένωσης Σομελιέ, Guild of Sommeliers. Η κα White, στο πλαίσιο επαφών που είχε με οινοποιεία σε όλη την Ελλάδα, ζήτησε να επισκεφτεί το νησί, να γνωρίσει το Κρητικό κρασί, το Κρητικό terroir και να δοκιμάσει οίνους από τοπικές ποικιλίες.

Ακολούθησαν Ιάπωνες δημοσιογράφοι στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής που οργάνωσε το Wines of Crete, με την σημαντικήσυνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, και σε συνεργασία με την Enterprise Greece. Στην αποστολή συμμετείχαν 7 δημοσιογράφοι κορυφαίων μέσων όπως και εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι στο τομέα του οίνου, γαστρονομίας, όπως Vinotheque, Shuhan News -Japanese Journal of Sake and Wine, αλλά και δημοσιογράφοι εντεταλμένοι της Ιαπωνικής αεροπορικής εταιρείας Japanese Airlines (JAL), για την σύνταξη αφιερώματος για την Κρήτη στο περιοδικό AGORA των ιαπωνικών αερογραμμών.

Η επόμενη επίσκεψη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, ήταν των δύο Αμερικάνων δημοσιογράφων Levi Dalton και της βοηθού του Erin Ashley Barbour. Ο κος Dalton είναι πολύ δημοφιλής στον χώρο της διαδικτυακής οινο-δημοσιογραφίας, εξειδικευμένος στο κομμάτι της επικοινωνίας και των social media. Κατά την παραμονή του, πήρε ολιγόλεπτες συνεντεύξεις από τους οινοπαραγωγούς με σκοπό να τις ανεβάσει σε ειδική πλατφόρμα (podcast) για διανομή μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, μετά την επίσκεψή του στο νησί, παρουσίασε και το master class που οργάνωσε το Wines of Crete στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο Ιούνιο, καθώς είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους στον κλάδο του κρασιού εκεί.

Τέλος, στην Κρήτη βρέθηκαν, οι Πολωνοί δημοσιογράφοι οίνου Mariusz Jerzy Κapczyński και Tomasz Prange-Barczyński. O κος Kapczyński είναι ένας από τους πιο έγκριτους δημοσιογράφους στο χώρου του κρασιού για την Πολωνία και αρκετά εξοικειωμένος με τα ελληνικά κρασιά. Ο κος Prange-Barczyński είναι συνιδρυτής και συντάκτης στο περιοδικό 'Magazyn Wino', δημοσιογράφος, σύμβουλος και κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς οίνου. Οι Πολωνοί επισκέπτες ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να προβάλλουν την κουλτούρα του νησιού και τον τρόπο ζωής των ντόπιων που ασχολούνται με τη γαστρονομία και το κρασί. Η επίσκεψη αυτή έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουν οι Κρήτες οινοποιοί να ανοίξουν νέες αγορές, θεωρώντας ότι μια ανερχόμενη αγορά για τα Κρητικά κρασιά είναι και η Πολωνία.

Οι Οινοποιοί της Κρήτης συνεχίζουν τις προσπάθειες που κάνουν για την προβολή της Κρήτης σαν οινικό προορισμό αλλά και να ανοίξουν νέες αγορές για το Κρητικό κρασί. Επόμενη ενέργεια, η φιλοξενία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης της οινοδημοσιογράφου Susan Kostrzewa, από το διεθνούς φήμης οινικό περιοδικό «Wine Enthusiast», τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Μείνετε συντονισμένοι.