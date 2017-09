Στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις για την ελληνική οικονομία με διεθνή εμβέλεια, συμμετείχε η εταιρεία αναψυκτικών και χυμών Λουξ, από τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στην Αίθουσα 2, Περίπτερο 14.

Χιλιάδες κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό επισκέφτηκαν την έκθεση, η οποία όπως κάθε χρόνο, φιλοξένησε ορισμένες από τις πιο σημαντικές, καινοτόμες και δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της χώρας μας. Στο περίπτερο της Λουξ, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς προϊόντων λουξ plus 'n light, τα μόνα με αποκλειστικά φυσικά γλυκαντικά, 0% ζάχαρη και 60% λιγότερες θερμίδες, που εξελίσσονται γρήγορα στη νέα αγαπημένη επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών (λουξ plus 'n light σε γεύσεις πορτοκάλι και λεμόνι, λουξ cola plus 'n light και λουξ plus 'n light tea σε γεύσεις ροδάκινο, κόκκινα φρούτα και λεμόνι).

Στη διάρκεια της έκθεση πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές με ενδιαφερόμενους Έλληνες και ξένους επαγγελματίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, διανοίγοντας ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης της Λουξ στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η συμμετοχή της Λουξ στις σημαντικότερες εκθέσεις στη χώρα μας και παγκοσμίως αποτελεί επιβεβαίωση του εξωστρεφούς της χαρακτήρα και της συνεχούς επιδίωξης για νέες εμπορικές συνεργασίες και πρωτοπόρες συνέργειες.