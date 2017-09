Τι χρειάζεται ώστε μια επιχειρηματική ιδέα να εφαρμοστεί στην πράξη; Πώς η έμπνευση γίνεται κινητήριος δύναμη για να κάνεις το επόμενο βήμα και να πραγματοποιήσεις το επιχειρηματικό σου όνειρο; Ποιες οι προϋποθέσεις για την επιτυχία; Πώς μπορώ να αναπτύξω μία βιώσιμη επιχείρηση και συγχρόνως να προσφέρω και στην κοινωνία;

Aυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που απαντήθηκαν στη φετινή Σχολή Επιχειρηματικότητας Think Young στην Αθήνα, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του The New York Times Athens Democracy Forum, και είχε ως θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή που έχει γίνει πλέον θεσμός, επέστρεψε για τρίτη χρονιά στην Ελλάδα με τη στήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και της Coca-Cola στην Ελλάδα, και διοργανώνεται από τη διεθνή ΜΚΟ ThinkYoung. Επόμενοι σταθμοί στη χώρα μας είναι ο Βόλος, 4-8 Δεκεμβρίου, ενώ στις αρχές του 2018 σειρά έχουν η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν και δούλεψαν με την καθοδήγηση επιχειρηματιών – μεντόρων, ώστε να αναπτύξουν σε ολοκληρωμένα business plans τις επιχειρηματικές τους ιδέες για να αναδειχθεί η ομάδα τους ο μεγάλος νικητής.

Μετά από 5 ημέρες συστηματικής δουλειάς παρουσιάστηκαν αξιόλογες προτάσεις. Τρεις όμως ξεχώρισαν. Πρόκειται για την ιδέα PROOF.IT, ένας πρωτότυπος τρόπος αξιολόγησης εργαζομένων στο χώρο της εστίασης, αλλά και τις ιδέες SPEAKUP και E-MPLOYED, που επικεντρώθηκαν σε σημαντικά κοινωνικά θέματα, όπως η στήριξη γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση και η διαδικασία εύρεσης εργασίας αντίστοιχα.

Οι νικητές κέρδισαν έπαθλα τα οποία θα τους επιτρέψουν να έρθουν ακόμα πιο κοντά στην υλοποίηση της ιδέας τους, όπως προγράμματα & σεμινάρια εκπαίδευσης και mentoring στην επιχειρηματικότητα, αλλά και δωρεάν χώρο εργασίας για τρεις μήνες για τα πρώτα βήματα της επιχείρησής τους.

Αν και εσύ έχεις μία καλή ιδέα και ονειρεύεσαι να κάνεις τη δική σου επιχείρηση, η Σχολή Επιχειρηματικότητας θα βρίσκεται από 4 έως 8 Δεκεμβρίου στον Βόλο [https://www.entrepreneurshipschool.com/copy-of-athens-greek-2017]. Δήλωσε τώρα συμμετοχή!