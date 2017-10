Με εννέα εκθέτες εκπροσωπήθηκαν η Ελλάδα και η Κύπρος στη Διεθνή Κλαδική Έκθεση Τεχνολογίας Ποτών και Ρευστών Προϊόντων Τροφίμων (liquid food technolog), drinktec 2017, που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου και ανανέωσε το ραντεβού της με εκθέτες και κοινό για τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ειδικότερα, στην έκθεση συμμετείχαν οι εταιρίες Aegeas Flexographiki Ltd, AS Automation System Hellas SA, Astir Vitogiannis Bros SA, Metalux SA, Modiano SA και Vlachos SA, από την Ελλάδα και CYPET Technologies Ltd, GSI Group Industries Ltd και RETAL Industries Ltd. από την Κύπρο.

Η drinktec που πραγματοποιείται από το 1951 και κάθε τέσσερα χρόνια στο Μόναχο από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός στο είδος της. Τα εκθέματά της περιλαμβάνουν: μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την παραγωγή και επεξεργασία μη αλκοολούχων ποτών, μπύρας, σαμπάνιας, κρασιού, αλκοολούχων ποτών και ρευστών προϊόντων τροφίμων, μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την επεξεργασία βύνης, μηχανήματα εμφιάλωσης και συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, βοηθητικά και εξοπλισμός συσκευασίας, πρώτες ύλες, τεχνολογία διήθησης και διαχωριστών, τεχνολογία μεταφορών και αποθήκευσης, τεχνολογία επιμέτρησης, αυτοματοποίηση εργασιών και επεξεργασία δεδομένων, κρουνούς, αντλίες και δεξαμενές, εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης, προστασία περιβάλλοντος, ανακύκλωση και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ύλες λειτουργίας και βοηθητικά υλικά, εξοπλισμό γαστρονομίας, εγκαταστάσεις άντλησης ποτών και συστήματα διανομής.

Η drinktec 2017, χαρακτηρίστηκε ως κορυφαία διοργάνωση από τους επισκέπτες της, που έφτασαν τις 76.000 από 170 και πλέον χώρες, ενώ ρεκόρ σημείωσε και στον αριθμό εκθετών, με 1.749 επιχειρήσεις από 80 χώρες.

Η έκθεση κέρδισε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον διεθνή χαρακτήρα της, αλλά και για τις καινοτομίες που προώθησε στον κλάδο.

Στο πλαίσιο της drinktec 2017 συμμετείχε για πρώτη φορά ως νέος εκθεσιακός τομέας η καταξιωμένη έκθεση SIMEI, η οποία παρουσίασε όλες τις τεχνολογίες και διαδικασίες εμφιάλωσης για την οινοβιομηχανία, αλλά και η

ειδική έκθεση για το εμπόριο ποτών, PRO Fachhandel.

Επίσης, στο πλαίσιο της drinktec διεξήχθη και η Διεθνής Έκθεση για έλαια, λίπη και υγρά καύσιμα, παραγωγή και επεξεργασία από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, “oils+fats”. Η έκθεση ενσωματώνει στο δυναμικό της τον τομέα της τεχνολογίας ελαιολάδου, προσφέροντας νέες προοπτικές και μεγαλύτερα οφέλη για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον θα μπορούν να εκμεταλλευτούν συνέργειες μέσα από το τρίπτυχο drinktec, SIMEI και oils+fats. Η επόμενη ανεξάρτητη έκθεση “oils+fats” θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 19.09.2019 στο Μόναχο.

Σημειώνεται ότι ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου διοργανώνει και άλλες εκθέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας και επεξεργασίας ποτών και σε χώρες εκτός Γερμανίας και συγκεκριμένα:

- την food & drink technology Africa, την κορυφαία εκθεσιακή πλατφόρμα για την επεξεργασία, μεταφορά και συσκευασία τροφίμων και ποτών της Ν. Αφρικής, από τις 4 έως τις 06.09.2018 στο Γιοχάννεσμπουργκ,

- την drink technology India, η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την International PackTech India στις 24 έως 26.10.2018, στο Μουμπάι και θα επικεντρωθεί στην επεξεργασία και συσκευασία ποτών και στερεών τροφίμων όλων των ειδών, καθώς και

- την CHINA BREW & CHINA BEVERAGE, την 13η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Εξοπλισμού Ζυθοποιίας και Ποτοποιίας, που θα λάβει χώρα 23 με 26.10.2018 στο Νέο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο (SNIEC) στη Σαγκάη.